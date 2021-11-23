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    Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisi düzenlenen eve polisin yaptığı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 22:46
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    Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı

    Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

    UYUŞTURUCU PARTİSİNE BASKIN

    Gece yarısı operasyon düğmesine basan polis ekipleri evde bulunan ve uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda eroin ve metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

    8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan M.D, Ü.A, H.D, M.A, R.K, E.G, Ö.G, S.S isimli şüpheli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı #1

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı #2

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı #3

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