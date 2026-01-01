Aydın'da yeni yıla balkonda mahsur kalarak girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak'ta apartmanın zemin katında yaşayan Emir Ayşe Şadan, gece yarısı çamaşır sermek için evin balkonuna çıktı.

GECE YARISI BALKONDA MAHSUR KALDI

Çamaşır serdiği sırada bir anda rüzgarla balkonun kapısı çarpıp kilitlenince yaşlı kadın buz gibi havada balkonda mahsur kaldı.

Kendi çabaları ile uzun süre balkon kapısını açmaya çalışan yaşlı kadın, soğukta donmaktan korkunca gece yarısı bağırıp üst kattaki komşuları uyandırarak yardım istedi.

Yaşlı kadının yardım çağrılarını duyan komşuları durumu 112 Acil Servis’e ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin balkonuna itfaiye aracı ile ulaşmanın mümkün olmadığını görünce bölgeye çilingir çağırdı.

YENİ YILA BALKONDA GİRDİ, EKİPLER KURTARDI

Gece yarısı adrese gelen çilingir, evin arkasından da sürgülü olan kilitli demir kapısını uzun uğraşlar sonucu açarak buz gibi havada saatlerdir balkonda mahsur kalan kadını kurtardı.

Yeni yıla mahsur kaldığı balkonda girip saatlerce soğukta beklemek zorunda kalan Emir Ayşe Şadan, kendisini kurtarmak için seferber olan polis ekipleri ve komşularına teşekkür edip verdiği rahatsızlıktan dolayı da özür diledi.