İstanbul'da emniyet ekiplerinden yılbaşı denetimi

İstanbul'da Sarıyer İlçe Emniyet ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde umuma açık işyerleri, oteller, AVM’ler, metro durakları, meydanlar, gece kulüpleri ve kritik öneme sahip tesisler çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ekiplerce ayrıca bir çok noktada denetim uygulaması yapıldı.

DENETİMLERDE 6 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan denetimlerde 7 bin 826 şahıs üzerinde GBT sorgulaması yapıldı. bin 123 araç, 216 motosiklet 47 umuma açık işyeri denetlenirken denetimler sırasında 6 aranan şahıs yakalandı. Sorgulamalar esnasında 0.71 gram narkotik madde ele geçirildi.

5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesi gereğince 4 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 1 şahıs hakkında değnekçilik nedeniyle işlem yapıldı. Alkol ruhsatı olmadan satış yapan bir işyerine de cezai işlem uygulandı.

"TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DURUYORUM"

Denetimler hakkında açıklama yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu şöyle dedi: