Aydın'da yolcu treni pikaba çarptı

İHA
Aydın'da raylara tehlikeli bir şekilde park edilen pikaba yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta maddi hasar oluştu.
TRAFİK AKSADI
Tren yolcuları ise kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika beklemek zorunda kaldı. Olayda her hangi can kaybı ya da yaralanma olmazken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını hızlıca tamamladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer rayların kenarına park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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