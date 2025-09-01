Aydın'daki orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alevlerin yaklaştığı Bölmekaya ile Gölbaşı mahallelerindeki 84 hane ile hayvanların tedbir amacıyla tahliye edildiği bölgede, Yangın Yönetim Merkezi oluşturuldu.

YANGIN YÖNETİM MERKEZİ OLUŞTURULDU

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araçta Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer ilgili birimler kameralardan yangının durumuyla ilgili bilgi aldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle havadan yangının durumunu gözetledi.