Aydınlı çiftçilerden doluya karşı yeni önlem: File sistemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarımın kalbi olarak bilinen Aydın’da üreticiler, dolu ve kırağı gibi olumsuz hava koşullarına karşı geliştirdikleri önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Geçmiş yıllarda dolu yağışları nedeniyle büyük verim ve kalite kayıpları yaşayan çiftçiler, son dönemde file sistemi sayesinde ürünlerini güvence altına alıyor.

AĞAÇLARIN ÜZERİNE ÇEKİLEN FİLE, DOLUYA GEÇİT VERMİYOR

Meyve bahçelerinin üzerine kurulan özel fileler, dolu tanelerinin ağaçlara ulaşmasını tamamen engelliyor. Böylece üreticiler hem ürünlerini koruyor hem de verimde artış sağlıyor. Üreticiler, sistemi “ağaçların doğal sigortası” olarak tanımlıyor.

"BİR YILDA MASRAFINI ÇIKARIYOR"

Meyve üreticisi Ferhat Güçlü, file sisteminin kendisi için adeta kurtarıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu sistem doluya karşı yüzde 100 etkili. Asıl amacı dolu koruması ama kırağıya karşı da faydası var. Kırağının yüzde 10-20’sini ancak geçiriyor. Ayrıca güneş yanığını da önlüyor çünkü güneş ışığını yüzde 10 oranında azaltıyor. Dönümüne göre değişse de şu anda maliyeti yaklaşık 120 bin TL civarında. 10 yıl garanti veriliyor ama 15 yıl kadar dayanabiliyor.

"İLK YILINDA PARASINI ÇIKARDI"

Güçlü, sistemin kısa sürede kazanç sağladığını da vurguladı:

Ben sistemi kurduğum ilk yıl dolu yağdı. O yıl masrafını çıkardı. Bir yıl boyunca emek veriyorsun, ama 15 dakikalık dolu yağışı tüm emeğini yok edebiliyor. Bu sistem sayesinde o riski ortadan kaldırıyorsun. Adeta doğal bir sigorta gibi.

ÇİFTÇİLERE DEVLET DESTEĞİ

File sistemine yönelen çiftçiler için bankalar tarımsal destek kapsamında düşük faizli kredi de sağlıyor. Güçlü, “Gücü yeten her çiftçiye bu sistemi tavsiye ediyorum. Doluya karşı çok etkili.” diyerek üreticilere çağrıda bulundu.