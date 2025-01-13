Aydınlı çoban ağaca takılı balonda bulduğu hediye çekini hayvan barınağına bağışladı

AA & Ensonhaber

Aydın’ın Germencik ilçesinde çobanlık yapan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkiinde koyunlarını otlatırken, bir incir ağacına takılı balonda hediye çeki buldu. Üzerinde “Germencik Belediyesi” yazan çekin sahibini öğrenmek için hemen belediyeye başvuran Mesut, çeki, cumartesi günü düzenlenen “En Yakışıklı Deve Yarışması” kapsamında havaya salınan balonlardan birinde bulduğunu öğrendi.

10 BİN LİRALIK HEDİYE ÇEKİNİ HAYVAN BARINAĞINA BAĞIŞLADI

10 bin lira değerindeki bu çekin karşılığını, Germencik Belediyesi tarafından yapımına başlanan hayvan barınağına bağışlamaya karar veren Mesut, belediyede yaptığı açıklamada, “Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için barınak yapıldığını duydum, bu parayı o projeye bağışlamak istedim. Balonlar ise oğluma kaldı.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, organizasyonun detaylarını paylaşarak, Mesut’un yaptığı davranışı takdir etti: