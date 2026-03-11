AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliği seçimi dün yapıldı.

İRFAN FİDAN AYM BAŞKANVEKİLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yapılan seçim sonucu ile AYM Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.