Ayvalık'ta 31, Datça'da 23 göçmen kurtarıldı
- DHA
- 09.11.2021 - 19:25
- Güncelleme : 09.11.2021 - 19:34
Balıkesir ve Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYVALIK'TA 31 GÖÇMEN KURTARILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
DATÇA'DA 23 GÖÇMEN KURTARILDI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.