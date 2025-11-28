Az önce açıklandı: 4 ilde büyük tehlike! Şu anda yolda...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz üzerinde oluşan, yapısı tropik fırtınaları andıran ama tam olarak tropik olmayan şiddetli alçak basınç sistemi "Akdeniz siklonu", yola çıktı.

Meteoroloji uzmanları, 4 ilde uyarı verdi.

Hava Forum'dan gelen açıklamada, cumartesi günü metrekareye 100 kg yağış düşebileceğine dikkat çekildi.

AKDENİZ'E DİKKAT

Paylaşımda, "Akdeniz siklonu geliyor, şu an yolda! Bu akşamdan itibaren ve özellikle cumartesi siklonun ilk temas edeceği yerlerden İzmir, Aydın, Muğla çevresinde ve devamında cumartesi gecesi Antalya çevresinde ağır bir yağış beklentisi var. Metrekareye yer yer 100 KG düşebilir!" denildi.

Vatandaşların temkinli ve dikkatli olması tavsiye ediliyor.