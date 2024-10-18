Azerbaycan devletinden, Kahramanmaraş'taki yerinde dönüşüm çalışmalarına destek

Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremler sonrası Kahramanmaraş'ta birçok yapı ağır hasar almıştı.

6 Şubat depremlerinde, özellikle Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Hayrullah ve Şazibey mahalleleri büyük yıkım yaşadı.

Yıkımların yaşandığı mahallelerde başlayan yerinde dönüşüm çalışmalarına bir destek de Azerbaycan devletinden geldi.

Azerbaycan tarafından yapılan Azerbaycan Mahallesi'nde, kaba inşaatların tamamlandığı kaydedildi.

DIŞ KAPLAMA VE BOYAMA İŞLEMLERİNE GEÇİLDİ

Azerbaycan tarafından yapılan Azerbaycan Mahallesi'nde kaba inşaatların tamamlanırken, alandaki bazı binalarda dış kaplama ve boyama işlemlerine geçildi.

Azerbaycan Mahallesi inşaat çalışmasının yanı sıra yıkımın en çok yaşandığı Şazibey Mahallesi'nin Ebrar Sitesi alanında da çalışmalar devam ediyor.

Mahallenin bir kısmına geçici konteyner çarşılar oluşturulurken, mahalle muhtarı konteynerde gelişigüzel faaliyet gösterenlere tepki gösterdi.

"BÜTÜN ALANLARA KENDİ KAFALARINA GÖRE KONTEYNER KOYMUŞLAR"

Yerinde dönüşümün mahallenin tamamında uygulanmasını istediğini ifade eden Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, yaşananlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi bitmek üzere ama stadyum etrafında bir çalışma başlamadı şu anda bekliyoruz. Şu anda bütün alanlarda kendi kafalarına göre konteyner koymuşlar ve burada yol çizmişler. Bunların yüzde 90'ı da esnaf değil.



Bütün yetkililere sesleniyorum bir an önce benim mahallemdeki yapılacak alanlara başlamalarını rica ediyorum. İnsanlara umut verirsek çok iyi olacak. Buralar hep tapulu yerlerimiz. Uyanık takımlar buralara gelmişler.

Benim beklentim hem büyükşehirden hem de bakanımızdan bunlar kaldırılacak ve en kısa sürede yeni binalarımız yapılacaktır, temennimiz budur.