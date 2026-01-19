Valilik açıkladı: İstanbul'da 10.00'dan itibaren kuryelere yasak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi üzerine Valilikten kritik bir trafik kararı geldi.

Yapılan açıklamada, sürücü ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün saat 10.00 itibarıyla kurye araçları ile ağır tonajlı taşıtların şehir genelinde trafiğe çıkışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR YASAKLANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı 2. bir talimata kadar yasaklanmıştı."