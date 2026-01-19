Pegasus ve AJet’te uçuş iptalleri peş peşe geldi: İşte 19 Ocak iptal edilen seferler

- Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da, Pegasus ve AJet bazı uçuşlarını iptal etti.
- Yolcular, iptaller hakkında detaylı bilgilere hava yolu şirketlerinin resmi sayfalarından erişebilir.
- Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda, iptaller Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferleri etkiledi.
Olumsuz hava koşulları ve Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı uçuş kısıtlama kararı, İstanbul’daki havacılık trafiğini etkiledi.
Bu kapsamda AJet, 19 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Yolcular, iptal edilen seferlerin detaylarına şirketin resmi uçuş sayfasından sefer numarasıyla ulaşabiliyor.
Aynı şekilde Pegasus Havayolları da söz konusu tarihlerde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.
İşte 19 Ocak Pegasus iptal edilen uçuş seferleri:
19 OCAK PEGASUS İPTAL EDİLEN SEFERLER
PC 551 | Yerevan (EVN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 05:40
PC 721 | Amman (AMM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:30
PC 2829 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:50
PC 2730 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50
PC 2731 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:35 – 09:05
PC 1911 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:20
PC 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 06:15 – 07:55
PC 2811 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:45 – 10:35
PC 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ordu-Giresun (OGU) | 06:20 – 07:55
PC 2861 | Ordu-Giresun (OGU) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:30 – 10:10
PC 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun Çarşamba (SZF) | 06:30 – 07:55
PC 2791 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:50 – 10:20
PC 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:20
PC 2431 | Mardin (MQM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10
PC 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10
PC 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10
PC 2571 | Malatya (MLX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:35
PC 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30
PC 2531 | Elazığ (EZS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15
PC 2797 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:50 – 08:20
PC 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 07:10 – 09:15
PC 2501 | Van (VAN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 12:10
PC 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kars (KSY) | 07:35 – 09:40
PC 2591 | Kars (KSY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 12:35
PC 2520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzincan (ERC) | 08:10 – 09:55
PC 2521 | Erzincan (ERC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 12:25
PC 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 08:15 – 09:30
PC 2285 | Dalaman (DLM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:35
PC 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 08:25 – 09:45
PC 2733 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:30 – 12:00
PC 2816 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 08:45 – 10:25
PC 2817 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:15 – 13:05
PC 947 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zurich (ZRH) | 08:50 – 11:55
PC 948 | Zurich (ZRH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:45
PC 1019 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Munich (MUC) | 08:50 – 11:35
PC 1020 | Munich (MUC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:25
PC 291 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sarajevo (SJJ) | 11:50 – 13:45
PC 292 | Sarajevo (SJJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:30
PC 2760 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Iğdır (IGD) | 12:10 – 14:15
PC 2761 | Iğdır (IGD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:10
PC 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:10 – 15:05
PC 2491 | Muş (MSR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55