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    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi

    Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 881 şehit verdiği açıklandı.
    • AA
    • 02.03.2021 - 23:18
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    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

    ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ

    Daha önce 2 bin 855 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 881'e ulaştığı ifade edildi.

    28 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi #1

    44 GÜNLÜK KARABAĞ SAVAŞI

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi #2

    Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi #3

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi #4

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