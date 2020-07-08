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    Babacan, alkollü içecek zamlarına tepki gösterdi

    Babacan, alkollü içecek zamlarına tepki gösterdi

    Hafta sonu yürürlüğe giren alkol zamları Ali Babacan'a soruldu...
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:33
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    Babacan, alkollü içecek zamlarına tepki gösterdi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeminde alkole yapılan zamlar vardı...

    Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Babacan, yapılan son alkol zamlarına tepki gösterdi.

    ALKOLLÜ İÇKİLERDE VERGİ KOPMUŞ GİTMİŞ

    Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu yanıtlayan Babacan zamları çok yüksek bularak Tükiye'yi komşu ülkelerle kıyasladı.

    Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" dedi.

    Ali Babacan: Alkolde vergi kopmuş gitmiş durumda İZLE

    Babacan, alkollü içecek zamlarına tepki gösterdi #1

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