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    BAE ajanı Sakarya adliyesinde

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TEM ortak çalışmasıyla BAE adına ajanlık yaptığı şüphesiyle Sakarya’da yakalanan şahıs, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeden çıkartıldı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 22:13
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    BAE ajanı Sakarya adliyesinde

    MİT ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı şüphesiyle bir şahıs Sakarya’da gözaltına alındı.

    Sabah saatlerinde Sakarya Adliyesine getirilen şüpheli için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

    POLİS EKİPLERİ KUŞ UÇURTMADI

    Şüphelinin adliyedeki işlemleri sırasında Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere polis ekipleri çevrede kuş uçurtmadı.

    Sakarya’da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan BAE ajanı siyah bir ciple ekipler eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri ile saat 18.30 sıralarında adliyeden çıkartıldı.

    Şahsın tutuklanıp veya tutuklanmadığı yönünde ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

    BAE ajanı Sakarya adliyesinde VİDEO


    BAE ajanı Sakarya adliyesinde #1

    BAE ajanı Sakarya adliyesinde #2

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