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    Bağcılar'da ATM'ye taşlı saldırı kamerada

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişi, eline aldığı taşla ATM'lerin ekranlarını kırıp zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 22:51
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    Bağcılar'da ATM'ye taşlı saldırı kamerada

    Dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.B. isimli kişi cadde üzerinde bulunan ATM'lerin ekranına taş atarak zarar verdi.

    POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, iddiaya göre adam kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada görevli polislere küfür ve hakaret etti. Cebinden çıkardığı bir cisimle polislere saldıran kişi bir polisi de hafif şekilde yaraldı. E.B. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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    9 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şüphelinin farklı suçlardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli E.B.'nin yine aynı bölgede bulunan ATM’lere yönelik daha öncede saldırı girişiminde bulunduğu ve yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirlendi.

    Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.B. hakkında çıkarıldığı mahkemece  “Ev Hapsi" ve “Yurt Dışına Çıkış Yasağı" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

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