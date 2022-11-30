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    Bağcılar’da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi

    Bağcılar’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.
    • 30.11.2022 - 02:32
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    Bağcılar’da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi

    İstanbul'da Bağcılar Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikametinde saat 23.00 sıralarında, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 06 BN 8746 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti.

    Hafriyat yola saçıldı

    Kontrolden çıkan kamyon yağmurun da kayganlaştırdığı yolda devrildi.
    Kazayı kamyon şoförü yara almadan atlatırken, kamyonda yüklü olan hafriyat yola döküldü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikametini bir süre trafiğe kapattı.

    Bağcılar’da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi #1

    Kapanan yol tekrar açıldı

    İHA'nın haberine göre, hafriyat kamyonu kaza yerine çağrılan vinçle kaldırılırken yola dökülen hafriyat da iş makinesi ile temizlendi.

    Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Mahmutbey Yolu Arnavutköy istikameti polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

    Bağcılar’da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi #2


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