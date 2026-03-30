Bahçelievler Çobançeşme Kavşağı’nda trafik çilesi

İstanbul’un yoğun güzergahlarından Çobançeşme kavşağı, akşam mesai saatlerinde adeta kilitlendi. Basın Ekspress yolundan E5 Yanyol Avcılar istikametine bağlanan kavşakta uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Drone ile havadan görüntülenen yoğunluk, kavşağın trafik sorununu gözler önüne serdi.

SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Trafik yoğunluğuna tepki gösteren Efe Öge, “İstanbul artık çekilmez hale geldi. Sabah ve akşam saatlerinde buradan geçmek 1-2 saati buluyor. İşimi de etkiliyor.” dedi.

Muttalip Kızılay, “Her akşam buradan geçiyoruz. Sadece buradan gitmek 15 dakikadan fazla sürüyor” diye konuşurken Önder Toraman da, “Trafik her gün oluyor, özellikle cuma günleri yoğunluk daha fazla.” ifadelerini kullandı.

Sürücüler, bağlantı yolunun yeni yapılan spor tesislerine doğru 2 metre genişletilmesiyle sorunun bir nebze çözülebileceğini belirtti.