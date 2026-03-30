Tokat’ta kar tüneli: Yayla yolunu adeta duvarlar sardı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca Yaylası, yoğun kar yağışıyla doğal bir manzara sundu. Hafta sonu yayla ziyareti planlayan Rasim Oğuz, yol boyunca metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleriyle karşılaştı.

İŞ MAKİNELERİ İLE AÇILAN GEÇİTLER

Oğuz’un cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, karla kaplı yolun iş makineleri yardımıyla açıldığı ve adeta tüneli andıran geçitlerin oluştuğu görülüyor. Yolun iki yanında yükselen devasa kar duvarları, bölgedeki kış şartlarının sertliğini gözler önüne serdi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI REKOR SEVİYEDE

Bölge sakinleri, bu yılki kar yağışının önceki yıllara kıyasla çok daha yoğun olduğunu ifade etti. Taşlıca Yaylası’ndaki bu doğa olayı, hem sürücüler hem de yayla ziyaretçileri için unutulmaz bir manzara oluşturdu.