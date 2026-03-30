İŞKUR’un hibesiyle hayalini kurduğu işin patronu oldu

Niğde’de yaşayan Ferhat Gül, İŞKUR’un engelliler ve eski hükümlüler için sağladığı hibe programına başvurarak hayalini kurduğu terzi dükkanını açtı. Aldığı hibe ile iş yeri ekipmanlarını temin eden Gül, bir buçuk yıldır kendi işinin patronu olarak çalışıyor.

Terzilik sektöründe yetiştim. İŞKUR’un sunduğu projeye başvurdum ve kendi işimi kurma fırsatı yakaladım. Proje olmasaydı belki hayatım farklı yerlere gidebilirdi. 300 bin lira kadar hibe desteği ile makinemi alarak iş yerimi açtım ve devam ettiriyorum.

diyen Gül, programın kendisine yeni bir başlangıç sağladığını ifade etti.

HİBE DESTEK PROGRAMI İLE DEZAVANTAJLI GRUPLARA FIRSAT

İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül, destek programlarının engelliler ve eski hükümlülerin ekonomik hayata katılımını artırdığını, aynı zamanda istihdam ortamı oluşturduğunu vurguladı:

Engelli ve eski hükümlü projelerimiz, çalıştırmayan işverenlerden kesilen ceza paralarıyla finanse ediliyor. Onaylanan projeler başarılı şekilde tamamlandığında, alınan demirbaşlar tamamen vatandaşımıza kalıyor.

Program kapsamında engellilere 735 bin, eski hükümlülere ise 550 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. Üç yıl sonunda proje başarıyla tamamlanırsa hibe kapsamındaki tüm ekipman kalıcı olarak iş sahibine bırakılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bingül, projelerden faydalanmak isteyenler için bazı kriterlerin bulunduğunu belirtti:

18 yaşını tamamlamış olmak



Engelli ise en az yüzde 40 rapora sahip olmak



Eski hükümlü ise belgeye sahip olmak



Emekli olmamak ve daha önce aktif iş yeri sahibi olmamak



Gerekli mesleki belge, diploma veya sertifikalara sahip olmak

Bingül, bu program sayesinde birçok vatandaşın kendi işini kurarken ekonomiye de aktif katkı sağladığını sözlerine ekledi.