Baıkesir'de 1’i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Ege Denizi’nde Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içinde biri çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.