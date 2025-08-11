Bakan açıkladı: Hızlı ulaşım için düğmeye basıldı! 5 saatlik yolculuk 3,5 saate düşüyor

Türkiye’nin dört bir yanında hızla hayata geçirilen hızlı tren projelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yolculuk süresini 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir YHT projesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut demiryolu mesafesinin 824 kilometreden 624 kilometreye iniyor.

ULAŞIM SÜRESİ KISALIYOR

Söz konusu projeyle birlikte Ankara-İzmir seyahat süresinin ise 14 saatten sadece 3 saat 30 dakikaya düşeceğini müjdelendiği belirtildi.

Bu dev projeyle, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan yaklaşık 11,5 milyon kişinin doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağı belirtildi.

Ankara-İzmir YHT hattı, toplam 505 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 yeni istasyon inşa edilecek.