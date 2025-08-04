Bakan açıkladı: Hukuk fakültelerine girişte artık o şart aranacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci tüm hızıyla devam ederken tercihini hukuk fakültesinden yana kullanmak isteyen adayları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklanan yeni gelişmeyle birlikte hukuk fakültelerine girişte aranan şartlara bir yenisi daha eklendi.

2025 YKS tercih kılavuzuna göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları düşürülürken, başarı sıralaması barajı da yükseltildi.

İLK 100 BİNDE OLAN GİREBİLECEK!

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemeye birlikte artık hukuk fakültelerine yalnızca ilk 100 bin içerisinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür.

2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir.

Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı’nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Millet adına karar veren hâkim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz.

Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum."