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    Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
    • AA
    • 06.08.2020 - 20:49
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    Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

    Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti #1

    İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

    Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

    Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti #2

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