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- Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
- AA
- 06.08.2020 - 20:49
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.