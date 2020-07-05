Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Libya’daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta’nın başkenti Valetta’da temaslarına devam etti.

Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği’ne gitti.

Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Bakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

Hulusi Akar, Malta’daki Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

MALTA TÜRK ŞEHİTLİĞİ

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından verilen talimatla, 1565'teki Osmanlı kuvvetlerinin kuşattığı ve aralarında Turgut Reis'in de olduğu çok sayıda kayıp verilen Malta'da 1874'te Türk şehitleri için şehitlik yapıldı.

Şehitliğin yapımını, Osmanlı Sultanı ile de arası iyi olan Malta'nın o dönemki ünlü mimarlarından Emanuele Luigi Galizia üstlendi.

MALTA KUŞATMASINDA ŞEHİT DÜŞENLER VE 1. DÜNYA SAVAŞINDA ESİR OLANLAR

Mimarisiyle ilgi odağı olan şehitlikte, Malta kuşatmasında yaşamını yitirenlerin yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından çeşitli cephelerde esir edilerek Malta'ya getirilen ve burada hayata gözlerini yuman 22 Türk'ün de kabri bulunuyor.

Şehitlik, başkent Valetta'ya 5 kilometre mesafedeki Marsa semtinde yer alıyor.



