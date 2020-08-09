Bakan Akar'dan, Irak sınırındaki birliklerde denetleme

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Beraberindeki Komutanlar ile Irak sınır hattındaki birlikleri inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak'a gitti.

Bakan Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

AKAR VE KOMUTANLAR IRAK SINIRINDA

Akar ve Komutanlar, buradan helikopterlere binerek, Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

SINIRDA İNCELEME

Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar’ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.