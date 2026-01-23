Bakan Bayraktar: Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey Somali’de ilk sondajı yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, kendi filosu, millî teknolojisi ve yerli mühendislik gücüyle enerji alanındaki stratejik hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.

"FİLOMUZA KATTIĞIMIZ DEV SONDAJ GEMİLERİMİZ GÖREVE HAZIRLANIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor. Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek. Mavi Vatan’da ve okyanuslarda bayrağımızı dalgalandıran bu güçlü simgeler teknik kapasitemizin ve kararlılığımızın en somut nişaneleridir. Kendi filomuz, millî teknolojimiz ve mühendislerimizle enerjideki büyük hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

Bakan Bayraktar'ın paylaşımda, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemilerinin tanıtımını içeren bir video da yer aldı