Hınıs’ta barış sevinci: Husumetli aileler el sıkıştı

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ovakozlu köyünde, İmece ve Şengül aileleri arasında yaklaşık 3-4 aydır devam eden husumet, barışla sonuçlandı. İlçede huzursuzluğa neden olan anlaşmazlık, yürütülen arabuluculuk çalışmalarıyla son buldu.

KAYMAKAM VE KANAAT ÖNDERLERİ DEVREYE GİRDİ

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş’ın öncülüğünde, kanaat önderleri Osman Eren, Şiyar Bahtiyar Eren ve Abdusselam Çıkan’ın girişimleriyle taraflar bir araya getirildi. Yapılan görüşmelerin ardından aileler, barışmaya ikna edildi.

CAMİDE YEMİN ETTİLER

Akraba olan iki ailenin fertleri, Ovakozlu köyü camisinde Kur’an-ı Kerim’e el basarak barış yemini etti. Husumetin sona ermesi, hem aileler hem de köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İLÇEDE HUZUR YENİDEN TESİS EDİLDİ

Uzun süredir ilçede tedirginliğe yol açan husumetin bitmesiyle birlikte, Ovakozlu köyünde ve çevresinde huzur ortamının yeniden sağlandığı belirtildi. Yetkililer, sağlanan barışın kalıcı olması temennisinde bulundu.