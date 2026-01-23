Emeklilerin favori ili: Maaşını bağlatan oraya taşınıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 Ekim ayı verilerine göre 226 bin 957 nüfuslu Sinop’ta toplam 56 bin 780 sigortalı çalışan, 66 bin 189 emekli bulunuyor.

Türkiye genelinde 81 il arasında Sinop haricinde emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu 4 il yer alıyor.

Verilere göre Sinop’ta her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor.

Başka bir ifadeyle her 100 çalışana yaklaşık 117 emekli denk geliyor.

EMEKLİ NÜFUSU YÜKSEK İLLER

Öte yandan Orta Karadeniz’de bulunan illerden Samsun’da 376 bin 796 çalışan ve 321 bin 222 emekli bulunurken, bu rakam her 100 çalışana yaklaşık 85 emekli düştüğünü gösteriyor.

Amasya’da 89 bin 376 çalışana karşılık 85 bin 369 emekli yer alırken, her 100 çalışana yaklaşık 96 emekli düşüyor.

Ordu’da ise 189 bin 135 çalışana karşılık 170 bin 558 emekli bulunuyor ve her 100 çalışana yaklaşık 90 emekli denk geliyor.