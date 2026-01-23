Nefesler tutuldu: Kastamonu TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? CANLI YAYIN İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" tüm hızıyla devam ediyor.

Toplamda 500 bin konut hedefiyle yola çıkan dev projede, heyecan bu kez Kastamonu'ya taşınıyor.

Noter huzurunda, tamamen şeffaf bir ortamda gerçekleştirilecek kura çekimiyle binlerce Kastamonulu aile, hayallerindeki eve kavuşma şansı yakalayacak.

Konut belirleme süreciyle ilgili tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kastamonu hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, bugün saat 14.30’da başlayacak.

Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi YouTube üzerinden canlı izlenebilecek.

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ projelerinde asil ve yedek hak sahipleri kısa süre içinde resmî sistemlere yüklenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara T.C. kimlik numaralarıyla kolayca erişebilecek.

Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyenler, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet veren “TOKİ Kura Sonucu Sorgulama” ekranını kullanarak bireysel sorgulama yapabilecek.

Bunun yanı sıra TOKİ’nin resmî internet sitesi olan toki.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurular ve sonuç sorgulama sayfası üzerinden de il ve proje bazlı listelere ulaşılabilecek.