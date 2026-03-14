Bakan Bolat: Bir güç merkezi olduğumuzda kimse bize yan bakamaz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF) 13'ncü Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

Bayrampaşa'da 'Bir Sofra Binlerce Dua' temasıyla düzenlenen iftar programına Bakan Bolat'ın yanı sıra İSTAF'ın Genel Başkanı Yakup Yılmaz, siyasetçiler ve birçok iş insanı katıldı.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"BURADA BULUNMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUM"

İftar programının ardından konuşan Bolat şu cümleleri kurdu:

"Gerçekten burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. İstanbul'da Bayrampaşa ilçemizde böylesine güçlü bir birliktelik, aidiyet, coşku, heyecan, enerji dolu İSTAF gönüllüler topluluğunu görmekten şahsen ve hükümetimiz adına, ülkem adına gurur duydum. Çünkü acizane ben de sizler gibi gönüllü teşekküller camiasında gelen bir kardeşinizim. 13 yıl önce kurulmuş olan İSTAF'ın da Bayrampaşa'dan filizlenerek Türkiye'ye, 20 bin kişilik gönüllüler topluluğuna ulaşması, Dünya'nın da belli merkezlerinde temsilcilikleri olması, gerçekten takdire şayan"

'BİR GÜÇ MERKEZİ OLDUĞUMUZDA KİMSE BİZE YAN BAKAMAZ'

Bölgedeki savaşlara dikkat çeken Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Saflarımızı sıkılaştırıp gücümüzü birleştirirsek, bu anlamda ekonomimizi de güçlendirip, daha diri ve ayakta duran güçlü ordumuz, güçlü savunma sanayimiz ve güçlü ekonomimizle, bir güç merkezi olduğumuzda kimse bize yan bakamaz. Balkanlar'daki iç savaşlar, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karabağ Kurtuluş Savaşı Kafkaslar'da ve güneyimizdeki komşu ülkelerdeki yaşanan iç savaşlar, bölgesel savaşlar, İsrail'in saldırıları; Filistin, Gazze, Yemen, Lübnan'daki İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve en son İran'a yönelik saldırılar. İran'ın diğer komşu körfez ülkelerine olan atakları, böyle bir atmosferde bir ülke ortada, merkezde adeta istikrar abidesi, bir istikrar adası. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun en önemli sebebi; güçlü istikrar, güçlü yönetim ekonomideki büyük gelişme, savunma sanayideki büyük gelişme, teknolojideki büyük gelişme, eğitim, sağlık, çevre, enerji, her alanda yaptığımız, ulaştırmadaki büyük gelişmeler ve gerçekten sadece çevre ülkelerin değil, bütün Dünya'nın imrendiği, takdir ettiği; saygıdeğer, itibarlı bir ülke ve liderimiz var"

'TÜRKİYE'MİZİ ÇOK GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'

İftar programında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bolat son olarak şöyle dedi:

"İnşallah Türkiye'mize daha çok hizmetler edeceğiz. Türkiye'mizi çok güzel günler bekliyor. Türkiye bütün krizleri başarıyla atlattı, bundan sonrakileri de atlatacaktır. Başarılı dış politikasıyla, güçlü liderliğiyle, bölgesinde barışın sembolü, istikrarın sembolü olmaya devam edecektir. Bu vesileyle bir gönüllü teşekkül tutkulusu olarak sizlerin büyük başarısını yürekten tebrik ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet eder, Kadir gecemizin ve Ramazan Bayramı'mızın hayırlı, mübarek, sağlık, bereket içinde geçmesi dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum"