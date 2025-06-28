Bakan Ersoy, Akdeniz’in 2 bin yıllık su altı hazinesini yerinde inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında, yaklaşık 40 metre derinlikte bulunan 2 bin yıllık Seramik Batığı’na dalış yaparak yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Geç Hellenistik–Erken Roma dönemine tarihlenen batıktaki çanak, tabak ve amforaların büyük oranda sağlam şekilde günümüze ulaştığını belirten Ersoy, bu keşfin hem Türkiye hem de dünya kültürel mirası açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KEMER, SU ALTI ARKEOLOJİSİNİN YENİ MERKEZİ OLACAK

“Geleceğe Miras” projesi kapsamında sürdürülen bu bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin artık su altı arkeolojisinde izleyici değil, yönlendirici bir ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Ersoy, kazıdan çıkarılan eserlerin Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini söyledi. Müzenin, Kemer Idyros’ta inşa edileceğini aktaran Ersoy, bu projeyle Kemer’in su altı arkeolojisinin merkezi haline geleceğini dile getirdi. Kazı ve müze çalışmalarının, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığı belirtildi.