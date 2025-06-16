Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefonda görüştü

İHA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy arasındaki telefon gerçekleştirildi.
BÖLGESEL KRİZ UYARISI VE DİPLOMASİ VURGUSU
Görüşmede İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.
Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti.
Çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiğini vurguladı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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