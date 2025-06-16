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Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.