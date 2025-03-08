Bakan Fidan: Suriye'nin İİT'ye yeniden üye kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katıldı.

Toplantının gündemine Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi.

Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısı kabul edilirken, Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu.

Kararın kabulünün ardından Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

"TARİH BİZİ EYLEMLERİMİZLE YARGILAYACAKTIR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda hitapta bulundu.

Müslümanlar sayısız adaletsizlikle karşı karşıya ve Filistinliler büyük acılar çekmeye devam ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Fidan şunları dedi:

"Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz. Bunun için öncelikle ‘Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan’ başka bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum. İkinci olarak, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeliyiz. Üçüncü olarak, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için elimizden geleni yapmalıyız"

"İSRAİL'İN HAREM-İ ŞERİF'TEKİ TARİHİ VE SİYASİ STATÜKOYU DEĞİŞTİRMESİNE DE İZİN VEREMEYİZ"

"Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Filistinlilerin yerlerinden edilmesini ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler şunu unutmamalıdır: Bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalidir. Ayrıca, Batı Şeria'da artan İsrail işgali de ciddi anlamda endişe vericidir. Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz"

"TÜRKİYE OLARAK KAHİRE'DE KABUL EDİLEN PLANI DESTEKLİYORUZ"

Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde tamamladı: