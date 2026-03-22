Şanlıurfa’da aşırı yağış istinat duvarını yıktı

Şanlıurfa’da Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

BETON PARÇALARI ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

Çökme sırasında duvarın bitişiğinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede inceleme başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, yaşanan çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.