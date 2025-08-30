Bakan Kacır: Ay'a milli uzay aracımızla gideceğiz

Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni’ne katılmak için Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gözlem etkinliklerine katılıp teleskopla yıldızları izledi.

Bakan Kacır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 27 yıldır TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN BİNDEN FAZLA MİSAFİRİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Erzurum'un çok önemli bir gökyüzü gözlem merkezi olduğunu ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Çünkü Doğu Anadolu Gözlemevi'miz burada ve 4 metre çapında ileri teknolojilere haiz bir teleskopla Çin'den Kanarya Adaları'na kadar uzay gözlemlerinin en ileri seviyede yapılabildiği bir merkez. Dolayısıyla biz de hemen Doğu Anadolu Gözlemevi'mizin yanında bu Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye'nin dört bir köşesinden binden fazla misafirimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu yılki etkinliğimize 30 binden fazla misafirimiz katılmak için başvurdu ama fiziki sınırlarımızdan ötürü biz kura ile bine yakın ziyaretçimizi tespit ettik ve onları burada ağırlıyoruz."

"BU COŞKUYU, HEYECANI ÖNEMSİYORUZ"

Kacır, etkinlikte atölye çalışmalarının yer alacağına değinerek şöyle dedi:

"Gökyüzü gözlem etkinlikleri hem gün boyu pek çok atölyenin, eğitimin, seminerin gerçekleştiği hem de gece boyu yıldızların, galaksilerin teleskoplarla izlendiği bir etkinlik. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda bu etkinliğe ev sahipliği yapan çok sayıda astronomumuz aslında misafirlerimize eğitimler vermekte. Bu coşkuyu, heyecanı önemsiyoruz çünkü Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Milli Uzay Programı'nın öncüsü olarak Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin tam bağımsız Türkiye yolculuğunu Türk gençleri geleceğe taşıyorlar ve burada da çok sayıda gençle birlikteyiz."

"2027'NİN İLK AYLARINDA İNŞALLAH TÜRKİYE AY YILDIZLI BAYRAĞINI AY'A TAŞIYAN BİR ÜLKE OLACAK"

Kacır, alanda yıldızları izlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Milyonlarca yıl ötesinden gelen yıldızların ışığını birlikte izledik. Türkiye uzay biliminde, uzay teknolojilerinde mesafe kat ediyor. Çok büyük bir hızla aslında önemli kazanımlar elde ediyor. İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023'te uzaya gönderildi. 2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. 2024'te ilk insanlı uzay misyonumuzu Alper Gezeravcı icra etti. 2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak. Bu uzay aracımızda milli hibrit roket motorumuz da geliştirdiğimiz teknolojiyi değerlendirmiş olacağız. İMECE 2, İMECE 3 projeleri TÜRKSAT 7A projesi uydu teknolojilerinde yeni adımlar attığımız, daha ileri kazanımlar elde ettiğimiz projeler olacak."

"ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE BİR UZAY LİMANI İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin uzay limanı inşa edeceğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: