Bakan Kacır: Yüzde 1’lik dilimdeki öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"YÜZDE 1’LİK DİLİMDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZİ TÜBİTAK FEN LİSESİ’NE BEKLİYORUZ"

Bakan Kacır yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kayıt yaptırmak üzere Merkezi Yetenek Sınavı'na bekliyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesi’nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor. Türkiye’nin en donanımlı uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkânı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri’nde staj imkânı, Hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık burs, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkan öğrencilerimize sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor.”