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    Bakan Koca'dan öğrencilere başarı dileği

    Fahrettin Koca, LGS'ye girecek öğrenciler için Twitter'dan başarı dileği mesajı paylaştı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 01:17
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    Bakan Koca'dan öğrencilere başarı dileği

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS'ye girecek öğrenciler için başarı dileği mesajı yayınladı.

    "NELER BİLDİĞİNİZİ HERKES BİLSİN"

    Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Koca, "Gelecek yılın Lise 1'leri, şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

     

    Bakan Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum -1

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