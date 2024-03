DHA

Bir dizi programa katılmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'den hava yoluyla Tokat'ta geldi.

Bakan Özhaseki'yi burada Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı.

Bakan Özhaseki ilk olarak Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Özhaseki kent merkezinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulundu.

"Şu anda 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde"

İncelemeler sonrası basın açıklaması yapan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu coğrafyanın da iki tane kusuru var, bir tane de değil. Birisi fitne odaklar, hiç bitmek bilmez. Birisi de yerin altında. Aynı ülkeler tarafından desteklenir. Amaçları aynıdır. Siz baktığınız zaman soldan sağa bir yelpaze gibi görürsünüz ama PKK'sından İŞİD'ine FETÖ'sünden DHKPC'sine hepsi aynı ülkeler tarafından desteklenir. Amaçları da tektir. Galip gelen Türk Devleti oldu. Onları toprağa gömdük, bir daha da çıkamayacaklar Allah izin verirse. İkincisi de deprem. Bizim gerek ana karamızda gerekse denizlerimizde son yüzyılda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı 231'dir. Yani bu memlekette her sene 2 veya 3 tane yıkıcı şiddette deprem oluyor. Ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar milyarlarca dolar. Bilinen çok net fay hatları var. Birisi Erzincan, Van Gölü civarından başlayan, şehrimizi de ilçelerimizi de içine alarak, Bolu'dan, Abant'tan, Marmara'ya kadar devam eden Kuzey Anadolu-Fay hattı. İkincisi de neredeyse aynı yerden başlayarak Akdeniz'e doğru inen Doğu Anadolu fay hattı içine Adıyaman'ı alıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Hatayımızı alıyor. Bir de Ege bölgesi, İzmir başta olmak üzere çok riskli. Hiç kimse bu ülkede bizimki 3'ncü derece, bizimki 4'ncü derece bir ey olmaz falan gibi bir hisse kapılmasın. Şu anda 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde. Bundan ibret almak lazım. Ders çıkarmak lazım. Her ne yapıyorsak mutlaka bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmemiz lazım."

"Ak Partili belediyelerin dışında kentsel dönüşüm işine soyunan kimse yok"

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında şu cümleleri kurdu:

"Dünyada başka bir çözüm de bulunamadı bu işe. O da kentsel dönüşüm. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir yasa çıktı. Şu ana kadar 2 milyon 250 bin konut değiştirilir, dönüştürülür. 452 bininin de inşaatı şu anda devam ediyor. Bu bizi kesmediği için meclisimize getirdik. Biz orada yeni yasalar çıkardık. Yeni bütçeler ayırdık. Tüm Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm yapabilmek için büyük bir seferberlik ilan ettik. Her tarafa koşuyoruz. Her bir tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Ama şunu hepimizin bilmesi lazım. Kentsel dönüşümün doğru ve hakkıyla yapılabilmesinin tek şartı şu üç grubun bir araya gelmesi. Bir bakanlık, iki belediye, üç vatandaş. Eğer bu üç grup bir araya geldiğinde uzlaşıyla, anlaşmayla orada önlerine bakıyorlarsa işimiz çok kolay. Değilse işimiz iyice zorlaşıyor. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak biz hazırız. Türkiye'nin her yerinde bütün belediyelere duyuruda bulunuyoruz. A, B, C, D, E partili kim varsa gelsin yeter ki kentsel dönüşümde imkanlarımızı sonuna kadar biz seferber edeceğiz. Ama ne yazık ki AK Partili belediyelerin dışında kentsel dönüşüm işine de soyunan kimse yok."