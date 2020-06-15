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    Bakan Soylu, Bingöl'de depreme yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bölgede incelemelerde bulunduğu sırada deprem oldu.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 11:00
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    Bakan Soylu, Bingöl'de depreme yakalandı

    Bingöl'de dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün saat 09.51'de bir deprem daha yaşandı.

    Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 şiddetindeki deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

    SOYLU, BİNGÖL'DEYKEN DEPREM OLDU

    İncelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet depreme yakalandı.

    Deprem anında kısa sürede panik yaşandı. O anlar, anbean kameralara yansıdı.

    Bakan Soylu, Bingöl'de depreme yakalandı VİDEO

    ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

    Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Erzurum, Erzincan, Muş ve Rize'de de hissedildi.

    Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve sonrasında binaları terk etti.

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