İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bölgede incelemelerde bulunduğu sırada deprem oldu.

Bingöl'de dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün saat 09.51'de bir deprem daha yaşandı.

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 şiddetindeki deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

SOYLU, BİNGÖL'DEYKEN DEPREM OLDU

İncelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet depreme yakalandı.

Deprem anında kısa sürede panik yaşandı. O anlar, anbean kameralara yansıdı.

Bakan Soylu, Bingöl'de depreme yakalandı VİDEO

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Erzurum, Erzincan, Muş ve Rize'de de hissedildi.

Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve sonrasında binaları terk etti.