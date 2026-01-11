Bakan Tunç: Hükümlüler üretime katılarak topluma yeniden kazandırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun atölye ve tesislerinde yürütülen çalışmalar sayesinde hükümlülere mesleki beceriler kazandırıldığını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından kurumun faaliyetlerine ilişkin hazırlanan videoyu paylaşarak “Ceza ile caydırıcılık, üreterek ıslah” mesajını verdi.

BİNLERCE TESİS, YÜZLERCE İŞ KOLU

Tunç paylaşımında, İşyurtları Kurumu’nun geniş üretim ağına dikkat çekerek, “378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200’ün üzerinde iş kolu ve 92 satış mağazasıyla hükümlülerimizin meslek edinmesini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ EKONOMİYE KATKI VURGUSU

Mesleki eğitim alan hükümlülerin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığını belirten Tunç, bu sayede hem topluma uyumlarının güçlendiğini hem de milli ekonomiye katkı sunulduğunu kaydetti. Üretilen kaliteli ve güvenilir ürünlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu da ifade etti.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Bakan Tunç’un paylaştığı videoda, İşyurtları Kurumu’na ait mağazalardan alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.