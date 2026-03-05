Bursa'da çiftlikten kaçan boğa trafiği karıştırdı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan çiftlikten kaçan boğa, trafiğin yoğun olduğu saatlerde Ankara Yolu Caddesi'ne inerek otomobillerin arasında koşmaya başladı.

Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kalabalık ve araçların gürültüsüyle daha fazla panikleyen boğayı sahibi ve çevredekiler yakalamaya çalıştı.

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

YARALANAN OLMADI

Sahibi tarafından yakalanan boğa, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi.