Bakan Yerlikaya: Terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Nisan günü çeşitli şehirlerde gerçekleşen olaylar sonrasında açıklama yaptı.
"89 şüpheli gözaltına alınmıştır"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."
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