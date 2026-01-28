Bakan Yumaklı: Antalya’daki afetten etkilenen üreticiler için tüm imkanlar seferber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetten etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin, tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE TARSİM EKİPLERİ SAHADA

Antalya genelinde gelen ihbar ve taleplerin titizlikle ele alındığını belirten Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile TARSİM eksperlerinin zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hasarın boyutunun netleşmesiyle birlikte gerekli destek süreçlerinin de hızla başlatılacağını kaydeden Yumaklı, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

"ÜRETİMİN DEVAMI İÇİN DEVLET SAHADA"

Bakan Yumaklı, açıklamasında devletin üretimin kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, “Yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN MESJAI

Antalya’daki afetten etkilenen tüm üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yumaklı, “Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun.” ifadelerini kullandı.