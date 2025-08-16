Bakan Yumaklı'dan, orman yangınlarına dair açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BURSA, ZONGULDAK, BARTIN, MUĞLA, BALIKESİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI"

Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı hava filolarının, kara araçlarının ve orman kahramanlarının gece gündüz demeden yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti: