Bakanlık 8 markayı duyurdu: Zeytinyağından yasaklı boya çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları uyaracak önemli bir açıklama yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, piyasada satılan bazı zeytinyağı ürünlerinde standart dışı uygulamalara rastlandı. Bakanlık, hileli üretim yaptığı tespit edilen 8 markayı kamuoyuyla paylaştı.