Bakanlık düğmeye bastı: Bu temizlik ürünü artık satılmayacak

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayınladığı güncel listeye yeni bir ürünü daha ekledi. Evlerde yaygın olarak kullanılan ve tercih edilen bir markaya ait lavabo açıcının satışı durduruldu.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 11:21
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni güncellemeye devam ediyor.

Yeni açıklamaya göre, evlerde sıkça tercih edilen Üniversal Marka’ya ait lavabo açıcı, önemli eksiklikler nedeniyle satıştan kaldırıldı.

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR

Bakanlık, ürünün çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarı özelliklerine sahip olmaması sebebiyle sağlık ve güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti.

Bu nedenle, ürünün tüm mağaza raflarından toplatılması kararı alındı.

Tüketicilerin güvenli ürün tercih etmeleri ve Bakanlık tarafından yayımlanan listeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor.

