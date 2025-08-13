Bakanlık düğmeye bastı: Bu temizlik ürünü artık satılmayacak

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni güncellemeye devam ediyor.
Yeni açıklamaya göre, evlerde sıkça tercih edilen Üniversal Marka’ya ait lavabo açıcı, önemli eksiklikler nedeniyle satıştan kaldırıldı.
GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR
Bakanlık, ürünün çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarı özelliklerine sahip olmaması sebebiyle sağlık ve güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti.
Bu nedenle, ürünün tüm mağaza raflarından toplatılması kararı alındı.
Tüketicilerin güvenli ürün tercih etmeleri ve Bakanlık tarafından yayımlanan listeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor.