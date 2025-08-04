Bakanlık düğmeye bastı: Bu temizlik ürünü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaş sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü ürün denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan son açıklamada, Mopfresh markasına ait bir ürünün, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı ve piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bilgiye göre, söz konusu ürün pisuvarlarda kötü kokuyu önlemek için kullanılan bir koku giderici tablet. Ancak yapılan analizlerde, tabletin içeriğinde kanserojen maddeler tespit edildi.

TOPLATILMA KARARI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, bu riskli ürünün piyasaya arzının durdurulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Tüketicilerin, bu ürünü kullanmamaları ve satın almamaları gerektiği konusunda da uyarı yapıldı.

Vatandaşların benzer ürünleri kullanmadan önce içerik kontrolü yapmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.