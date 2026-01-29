Bakanlık Düğmeye Bastı! O Markanın Oyuncağı Piyasadan Toplatılıyor Ailelerin ve tüketicilerin güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda çocuk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığı tespit edilen oyuncağı yasakladı.