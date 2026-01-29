Bakanlık Düğmeye Bastı! O Markanın Oyuncağı Piyasadan Toplatılıyor

- Ticaret Bakanlığı, Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık isimli oyuncağı güvensiz buldu.
- Çocuk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle bu oyuncağın satışı yasaklandı.
- Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan uyarı sonrası piyasadan toplatılıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bakanlık tarafından yapılan son incelemeler sonucunda, piyasada yaygın şekilde satılan bir oyuncak ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan uyarıyla birlikte söz konusu oyuncak için toplatma kararı alındı.
BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR
Bakanlık, Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık ürününün boğulma riski sebebiyle tüketicileri uyardı.
Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı ve tüm raflardan toplatılmasına karar verildi.
İşte ürün bilgileri: