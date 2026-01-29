Abone ol: Google News

Bakanlık Düğmeye Bastı! O Markanın Oyuncağı Piyasadan Toplatılıyor

Ailelerin ve tüketicilerin güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda çocuk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığı tespit edilen oyuncağı yasakladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 10:18
Bakanlık Düğmeye Bastı! O Markanın Oyuncağı Piyasadan Toplatılıyor
  • Ticaret Bakanlığı, Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık isimli oyuncağı güvensiz buldu.
  • Çocuk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle bu oyuncağın satışı yasaklandı.
  • Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan uyarı sonrası piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan son incelemeler sonucunda, piyasada yaygın şekilde satılan bir oyuncak ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan uyarıyla birlikte söz konusu oyuncak için toplatma kararı alındı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Bakanlık, Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık ürününün boğulma riski sebebiyle tüketicileri uyardı.

Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı ve tüm raflardan toplatılmasına karar verildi.

İşte ürün bilgileri:

İç Haber Haberleri